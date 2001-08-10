На Сахалине в суд отправлено дело водителя, насмерть сбившего ребенка в Яблочном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении 48-летнего водителя. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть десятилетней девочки в селе Яблочное.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, следствие установило, что в июле 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем в селе Яблочное. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу в условиях хорошей видимости, он не снизил скорость и не убедился в безопасности, в результате чего сбил на переходе девочку, которая ехала на велосипеде. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудники Холмского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Сахалинской области провели расследование под надзором прокуратуры. Обвиняемый свою вину не признал и заявил, что ребенок неожиданно выехал на проезжую часть на высокой скорости. Однако прокурор, изучив материалы дела, счел собранные доказательства достаточными, а квалификацию преступления - верной.
Утвердив обвинительное заключение, прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
