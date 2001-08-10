Энергетики Сахалинской области отмечают профессиональный праздник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День энергетика руководство ПАО «Сахалинэнерго» подвело итоги уходящего года и отметило лучших сотрудников. Генеральный директор Павел Яковлев вручил отраслевые и региональные награды более чем 150 работникам компании.
Торжественное мероприятие состоялось в здании исполнительного аппарата «Сахалинэнерго». В церемонии приняли участие министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин и председатель постоянного комитета Городской Думы Южно-Сахалинска по экономике и бюджету Сергей Дубов. Генеральный директор компании Павел Яковлев лично вручил сотрудникам награды.
Обращаясь к коллективу, Павел Яковлев подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, компания продолжает развиваться и гарантирует надежное энергоснабжение региона. Он отметил ключевые достижения года, включая запуск обновленной подстанции 110 кВ «Южная» в Южно-Сахалинске, успешную реализацию программы повышения надежности сетевого комплекса и обеспечение дополнительных мощностей для промышленных и социальных объектов. Глава компании также сообщил о ходе проектирования новых очередей Сахалинской ГРЭС-2 и шестого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в пресс-службе «Сахалинэнерго», самым торжественным моментом праздника стало награждение отличившихся специалистов. Министерство энергетики РФ присвоило звание «Почетный энергетик» заместителю генерального директора по развитию Евгению Тищенко и старшему мастеру участка телеавтоматики Александру Меркулову. Еще несколько десятков сотрудников получили почетные грамоты и благодарности от министерства, РусГидро, областных и городских властей. Всего различные награды в этот день вручили более чем 150 работникам компании.
