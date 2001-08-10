Водитель и пассажир получили травмы в аварии на трассе Анива – Таранай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло в середине дня на автодороге «Анива-Таранай». В результате столкновения автомобилей травмы получили как водитель, так и пожилая пассажирка.

Инцидент случился 21 декабря в 11:30 на шестом километре трассы. По предварительным данным, 55-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Note, двигавшаяся в восточном направлении, не справилась с управлением. Ее автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Raum.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, в результате аварии водитель Nissan Note и 72-летняя пассажирка Toyota Raum получили телесные повреждения. Сейчас полиция проводит проверку для установления всех деталей и обстоятельств случившегося.