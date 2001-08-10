Два автомобиля Toyota столкнулись на трассе Троицкое-Новотроицкое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На автодороге «Троицкое-Новотроицкое» рано утром 21 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель одного из автомобилей получил травмы в результате столкновения.
Инцидент случился в 05:40 на втором километре трассы. По предварительной информации, 35-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Prius, двигался в северном направлении, когда не справился с управлением. Его машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.
В результате аварии водитель Toyota Prius получил травмы. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. Как сообщает ТИА "Острова" в ГИБДД, на месте работали оперативные службы.
