Мошенники под видом силовиков похитили у сахалинского пенсионера 345 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пенсионер из села Синегорск стал жертвой изощрённой схемы дистанционного мошенничества, лишившись сбережений в размере 345 тысяч рублей. Злоумышленники представились сотрудниками «Росфинмониторинга» и ФСБ, введя мужчину в заблуждение под предлогом «декларирования» его средств.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 64-летний житель обратился в полицию после инцидента, который произошел 18 декабря 2025 года. Неизвестные позвонили ему и, оказывая психологическое давление, убедили в необходимости «защитить» деньги путём перевода на так называемый безопасный счёт. Подчинившись указаниям, мужчина самостоятельно перевёл все свои накопления через банкомат, используя мобильное приложение.

Следственное управление УМВД уже возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Сейчас оперативники проводят комплекс мероприятий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к этому преступлению.