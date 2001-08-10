За выходные дни на Сахалине задержаны 30 пьяных водителей и 65 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 19 по 21 декабря 2025 года инспекторы ДПС провели серию профилактических мероприятий, в ходе которых пресекли 523 нарушения Правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, сотрудники задержали и отстранили от управления 30 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Также правоохранители выявили 65 граждан, которые сели за руль, не имея права управления либо будучи лишёнными его по суду.

Автоинспекторы привлекли к административной ответственности десятки нарушителей по широкому спектру статей. Среди них — 5 водителей за выезд на встречную полосу, 34 — за тонировку стекол, 3 — за управление неисправными автомобилями и 12 — за нарушение правил перевозки детей. Дополнительно инспекторы оформили протоколы на 22 водителя за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, на 11 — за непристёгнутые ремни безопасности и на 5 пешеходов, нарушивших ПДД.

За указанный период сотрудники Госавтоинспекции также составили 64 административных материала на водителей, просрочивших оплату штрафов. Правоохранители задержали и переместили на специализированную стоянку 39 автомобилей.