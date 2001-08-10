Экс-чиновницу Приморья взяли под стражу за махинации с землей на 28 миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшая глава департамента земельных и имущественных отношений Приморского края заключена под стражу по уголовному делу о незаконном отчуждении двух земельных участков, причинившем ущерб бюджету в 28,5 млн рублей. Мера пресечения была избрана судом с учетом позиции краевой прокуратуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Экс-чиновнице инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, в 2016 году она незаконно передала в собственность гаражно-строительного кооператива «Свет-1» участок площадью 2400 кв. м на улице Фонвизина во Владивостоке. Земля была продана по символической цене, составившей лишь 5% от кадастровой стоимости, при этом ее площадь в 25 раз превышала площадь под самими гаражами. В результате бюджет недополучил более 12 млн рублей. Уже в октябре 2017 года этот участок был перепродан застройщику ООО «Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА» за 260 млн рублей.

По аналогичной схеме был отчужден и второй участок — на улице Нерчинской площадью 4218 кв. м. Общий ущерб городскому бюджету превысил 28,5 млн рублей.

Параллельно прокуратура ведет работу по возврату необоснованно полученных средств. Иск о взыскании неосновательного обогащения по сделке на улице Фонвизина уже предъявлен. Кроме того, Уссурийский районный суд частично удовлетворил требования прокурора по участку на Нерчинской, взыскав более 15,5 млн рублей. Это решение частично обжаловано.

Уголовное дело в отношении самой экс-руководители, включающее эпизоды о взятке в особо крупном размере и двух фактах превышения полномочий, в настоящее время рассматривается Советским районным судом Владивостока. Расследование в отношении членов кооператива «Свет-1» по статье о мошенничестве остается на контроле правоохранительных органов.