В Южно-Сахалинске открылась ясельная группа кратковременного пребывания детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на базе детского сада №19 "Алёнушка" начала работать новая услуга для родителей - группа кратковременного пребывания для детей от одного года до полутора лет. Инициативу запустили в рамках проекта "Счастливое материнство", и уже 12 семей подали заявки на получение этой услуги.
Проект реализуют в рамках объявленного губернатором Валерием Лимаренко Года счастливого материнства. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, пилотной площадкой в областном центре выбран именно этот детский сад. Заместитель директора департамента Светлана Захарова отметила, что группа предназначена для малышей, которые еще не получили постоянную путевку в сад, но чьим мамам необходимо ненадолго оставить ребенка под профессиональным присмотром. Педагоги, задействованные в проекте, уже прошли специальное обучение.
Родители могут оставить ребенка на один, два или три часа, выбрав утренний интервал с 9:00 до 12:00 или вечерний с 15:00 до 18:00. Заведующая детским садом Наталья Сыроежкина подчеркнула, что такая услуга дает мамам возможность решать личные дела, а детям помогает легче адаптироваться к дошкольному учреждению в будущем. Подать заявку можно на специализированном портале "Счастливое материнство". Если услуга покажет свою востребованность, подобные группы планируют открыть и в других детских садах города при наличии условий.
