В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
15:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу игровой консоли из магазина в одном из городских торговых центров. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже имевший судимость.

Инцидент произошел еще 14 сентября 2025 года. По версии следствия, мужчина пришел в магазин электротехники под видом покупателя, выбрал момент, когда за ним не наблюдал персонал, и похитил с витрины коробку с консолью. Преступник беспрепятственно прошел через антикражные рамки, которые не сработали, после чего скрылся. Впоследствии он продал украденную технику неизвестному лицу. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сумма причиненного ущерба превысила 60 тысяч рублей.

Представитель торговой точки обратился в полицию с заявлением о хищении 23 сентября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

