В Макарове горел гараж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове 18 декабря пожарные ликвидировали возгорание в частном гараже на улице 1-я Речная. На месте происшествия обошлось без человеческих жертв и пострадавших, причины случившегося сейчас выясняют.

Сообщение о пожаре по адресу 1-я Речная, 12 поступило в диспетчерскую службу в 12:15. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", первое подразделение прибыло на место уже через четыре минуты, где зафиксировало сильное задымление внутри строения.

Специалисты пожарно-спасательной части №16 города Макаров локализовали открытое горение к 12:29, а к 13:10 полностью потушили его. На тушении работали пять человек личного состава и одна единица техники. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину произошедшего.