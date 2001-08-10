Пожилая жительница Корсакова сбила на зебре пенсионера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове 18 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадал пожилой пешеход. По предварительной информации, женщина-водитель не уступила ему дорогу на нерегулируемом переходе.
Инцидент случился в полдень на Октябрьской улице, у дома №11. 79-летняя автоледи, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, двигалась в южном направлении. При подъезде к пешеходному переходу она не предоставила преимущество 72-летнему мужчине, который переходил проезжую часть по "зебре".
В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения. Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД по Сахалинской области, по факту происшествия проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:09 Сегодня По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
09:11 Сегодня Сахалинские военные учатся сбивать дроны из охотничьих ружей
09:02 Сегодня "Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых населённых пунктах
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
09:30 21 Ноября Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
Выбор редакции
- 09:18 Вчера Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
- 16:46 17 Декабря Изучить "Азбуку" от питерского художника Петра Фролова предлагает сахалинцам музей книги Чехова
- 10:31 16 Декабря Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 15 Декабря Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?