Пожилая жительница Корсакова сбила на зебре пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове 18 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадал пожилой пешеход. По предварительной информации, женщина-водитель не уступила ему дорогу на нерегулируемом переходе.

Инцидент случился в полдень на Октябрьской улице, у дома №11. 79-летняя автоледи, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, двигалась в южном направлении. При подъезде к пешеходному переходу она не предоставила преимущество 72-летнему мужчине, который переходил проезжую часть по "зебре".

В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения. Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД по Сахалинской области, по факту происшествия проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.