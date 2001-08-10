Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2025
Сейчас 21:11
80,03|94,25
В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
10:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожилая жительница Корсакова сбила на зебре пенсионера

Пожилая жительница Корсакова сбила на зебре пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове 18 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадал пожилой пешеход. По предварительной информации, женщина-водитель не уступила ему дорогу на нерегулируемом переходе.

Инцидент случился в полдень на Октябрьской улице, у дома №11. 79-летняя автоледи, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, двигалась в южном направлении. При подъезде к пешеходному переходу она не предоставила преимущество 72-летнему мужчине, который переходил проезжую часть по "зебре".

В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения. Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД по Сахалинской области, по факту происшествия проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?