Камеры на Сахалине за сутки выявили 650 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки, 18 декабря 2025 года, произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 166 нарушений ПДД в ходе рейдов, а стационарные комплексы фотофиксации зарегистрировали еще 650 случаев несоблюдения правил.

В рамках профилактических мероприятий инспекторы задержали и отстранили от управления пять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 15 автомобилистов задержали за управление транспортом без права на это либо после лишения водительского удостоверения по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции, общее число административных материалов, составленных за сутки, значительно превышает эти цифры.

К ответственности привлекли водителей за целый спектр нарушений. Среди них - три случая выезда на встречную полосу, шесть фактов управления автомобилями с тонировкой и два - с техническими неисправностями. Также инспекторы оформили протоколы на двух водителей, нарушивших правила перевозки детей, на четырех - за непристегнутые ремни безопасности, и на трех - за непредоставление преимущества пешеходам. Отдельно автоинспекторы составили 18 материалов на автомобилистов, которые не уплатили административные штрафы в установленный срок.

Стационарные комплексы автоматической фиксации за сутки зафиксировали 650 нарушений. Больше половины из них - 336 случаев - составило превышение скорости. Еще 34 водителя попались на отсутствии ремня безопасности, один - на выезде на встречную полосу, а 275 - на иных нарушениях ПДД. В итоге за 18 декабря на специализированную стоянку поместили пять задержанных автомобилей.