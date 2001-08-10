Камеры на Сахалине за сутки выявили 650 нарушений правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за минувшие сутки, 18 декабря 2025 года, произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 166 нарушений ПДД в ходе рейдов, а стационарные комплексы фотофиксации зарегистрировали еще 650 случаев несоблюдения правил.
В рамках профилактических мероприятий инспекторы задержали и отстранили от управления пять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 15 автомобилистов задержали за управление транспортом без права на это либо после лишения водительского удостоверения по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции, общее число административных материалов, составленных за сутки, значительно превышает эти цифры.
К ответственности привлекли водителей за целый спектр нарушений. Среди них - три случая выезда на встречную полосу, шесть фактов управления автомобилями с тонировкой и два - с техническими неисправностями. Также инспекторы оформили протоколы на двух водителей, нарушивших правила перевозки детей, на четырех - за непристегнутые ремни безопасности, и на трех - за непредоставление преимущества пешеходам. Отдельно автоинспекторы составили 18 материалов на автомобилистов, которые не уплатили административные штрафы в установленный срок.
Стационарные комплексы автоматической фиксации за сутки зафиксировали 650 нарушений. Больше половины из них - 336 случаев - составило превышение скорости. Еще 34 водителя попались на отсутствии ремня безопасности, один - на выезде на встречную полосу, а 275 - на иных нарушениях ПДД. В итоге за 18 декабря на специализированную стоянку поместили пять задержанных автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:09 Сегодня По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
09:11 Сегодня Сахалинские военные учатся сбивать дроны из охотничьих ружей
09:02 Сегодня "Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых населённых пунктах
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
09:30 21 Ноября Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
Выбор редакции
- 09:18 Вчера Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
- 16:46 17 Декабря Изучить "Азбуку" от питерского художника Петра Фролова предлагает сахалинцам музей книги Чехова
- 10:31 16 Декабря Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 15 Декабря Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?