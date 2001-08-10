Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2025
Сейчас 21:11
80,03|94,25
В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
10:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Камеры на Сахалине за сутки выявили 650 нарушений правил дорожного движения

Камеры на Сахалине за сутки выявили 650 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки, 18 декабря 2025 года, произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 166 нарушений ПДД в ходе рейдов, а стационарные комплексы фотофиксации зарегистрировали еще 650 случаев несоблюдения правил.

В рамках профилактических мероприятий инспекторы задержали и отстранили от управления пять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 15 автомобилистов задержали за управление транспортом без права на это либо после лишения водительского удостоверения по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции, общее число административных материалов, составленных за сутки, значительно превышает эти цифры.

К ответственности привлекли водителей за целый спектр нарушений. Среди них - три случая выезда на встречную полосу, шесть фактов управления автомобилями с тонировкой и два - с техническими неисправностями. Также инспекторы оформили протоколы на двух водителей, нарушивших правила перевозки детей, на четырех - за непристегнутые ремни безопасности, и на трех - за непредоставление преимущества пешеходам. Отдельно автоинспекторы составили 18 материалов на автомобилистов, которые не уплатили административные штрафы в установленный срок.

Стационарные комплексы автоматической фиксации за сутки зафиксировали 650 нарушений. Больше половины из них - 336 случаев - составило превышение скорости. Еще 34 водителя попались на отсутствии ремня безопасности, один - на выезде на встречную полосу, а 275 - на иных нарушениях ПДД. В итоге за 18 декабря на специализированную стоянку поместили пять задержанных автомобилей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?