Сахалинец, съехав из арендной квартиры, оставил себе ключи, чтобы вернутся через год для кражи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Южно-Сахалинска задержали местного жителя, которого подозревают в краже из квартиры, которую он ранее снимал. Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, мужчина использовал не возвращенные хозяину ключи, чтобы проникнуть в жилище спустя год после окончания аренды.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 56-летний подозреваемый покинул город, намеренно оставив у себя комплект ключей. Вернувшись 10 декабря этого года, он беспрепятственно вошел в квартиру бывшего арендодателя и похитил две куртки, электробритву, туалетную воду, строительный уровень, а также 8000 рублей наличными и банковскую карту потерпевшего. Позже злоумышленник воспользовался украденной картой и успел потратить 1500 рублей в различных магазинах.

Благодаря оперативной работе полицейских, все похищенные вещи быстро обнаружили, изъяли и вернули законному владельцу. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище следователи уже возбудили уголовное дело. Задержанного подозреваемого взяли под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ, и в настоящее время правоохранители проводят дальнейшие следственные действия.