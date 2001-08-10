Сахалинец, съехав из арендной квартиры, оставил себе ключи, чтобы вернутся через год для кражи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские Южно-Сахалинска задержали местного жителя, которого подозревают в краже из квартиры, которую он ранее снимал. Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, мужчина использовал не возвращенные хозяину ключи, чтобы проникнуть в жилище спустя год после окончания аренды.
Сотрудники уголовного розыска установили, что 56-летний подозреваемый покинул город, намеренно оставив у себя комплект ключей. Вернувшись 10 декабря этого года, он беспрепятственно вошел в квартиру бывшего арендодателя и похитил две куртки, электробритву, туалетную воду, строительный уровень, а также 8000 рублей наличными и банковскую карту потерпевшего. Позже злоумышленник воспользовался украденной картой и успел потратить 1500 рублей в различных магазинах.
Благодаря оперативной работе полицейских, все похищенные вещи быстро обнаружили, изъяли и вернули законному владельцу. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище следователи уже возбудили уголовное дело. Задержанного подозреваемого взяли под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ, и в настоящее время правоохранители проводят дальнейшие следственные действия.
