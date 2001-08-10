В Углегорском районе горела электрическая опора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе ликвидировали пожар, повредивший электрическую опору. Сообщение о возгорании на Приморской улице поступило в диспетчерскую службу местного пожарно-спасательного отряда утром 17 декабря.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", вызов зафиксировали в 07:52. Спасатели прибыли на место происшествия по адресу Углегорск, ул. Приморская, 107, уже через три минуты. На площади один квадратный метр горела опора линии электропередачи. Пожарные локализовали очаг открытого горения к 08:24 и полностью ликвидировали пожар к 08:37.

На месте происшествия работали силы и средства пожарно-спасательной части №15 города Углегорска. В тушении участвовали пять человек личного состава и одна единица специальной техники. Жертв и пострадавших нет. Специалисты устанавливают точную причину возникновения пожара.