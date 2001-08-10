Аэропорт Камчатки незаконно взымал плату с авиакомпаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ФАС России выявила, что более десятка операторов аэропортов незаконно взимали с авиакомпаний плату за пользование платформой регистрации пассажиров. В список попал и главный аэропорт Камчатки, сообщает ИА "Кам 24" со ссылкой на региональное управление ФАС России
Ранее ведомство выявило, что АО "Международный аэропорт Сочи", АО "Аэропорт Храброво" и АО "Аэропорт Кольцово" взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров.
Аналогичные нарушения обнаружили в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска.
Между тем тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, и расходы на регистрацию пассажиров должны включаться в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров. Несмотря на это, главные операторы аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа, который они установили самостоятельно.
По мнению антимонопольной службы, так операторы аэропортов навязывают авиакомпаниям невыгодные для них условия договора. Эту позицию поддерживают Минтранс России и Генпрокуратура России. Операторам аэропортов выдали предупреждения; в случае их неисполнения ФАС России возбудит антимонопольное дело.
