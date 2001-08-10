В Невельске водитель Nissan не уступила дорогу и спровоцировала аварию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 17 декабря, в Невельске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Авария случилась днем на улице Победы.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, предварительная версия указывает на нарушение правил проезда перекрестка. По данным полиции, 35-летняя женщина за рулем автомобиля "Nissan Note" двигалась в северном направлении и, совершая левый поворот, не предоставила преимущество в движении автомобилю "Toyota Probox". Это привело к столкновению транспортных средств.
В результате аварии 40-летний водитель автомобиля "Toyota Probox" получил травмы. Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего.
