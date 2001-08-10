Более 900 нарушений ПДД зафиксировали на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Одновременно сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли более тысячи различных нарушений правил дорожного движения.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления пять водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Еще 14 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения по решению суда.
Патрульные экипажи также составили административные протоколы за целый ряд других нарушений. Среди них - выезд на встречную полосу, управление автомобилями с тонировкой и техническими неисправностями, нарушение правил перевозки детей и требований дорожных знаков. Отдельные водители не предоставили преимущество пешеходам, не пристегнули ремни безопасности или управляли незарегистрированными машинами. На нарушителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок, полицейские составили девять административных материалов. В общей сложности инспекторы задержали и поместили на спецстоянку 11 автомобилей.
Кроме того, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали еще 903 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД привлекли к ответственности 349 водителей за превышение скорости, 104 - за непристегнутые ремни безопасности и 436 - за иные нарушения. Также один водитель получил штраф за выезд на встречную полосу.
