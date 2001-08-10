Сахалинка заснула в автобусе и лишилась телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе полицейские раскрыли кражу смартфона и задержали подозреваемую. Местная жительница похитила телефон, воспользовавшись тем, что его владелица заснула в общественном транспорте.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, потерпевшая 46 лет обратилась в полицию с заявлением о хищении. Ущерб от кражи оценили в 11 700 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - ею оказалась 34-летняя жительница района.
Установили, что 1 сентября 2025 года обе женщины ехали в одном маршрутном автобусе. Когда потерпевшая задремала, у ребенка подозреваемой упал телефон. Наклонившись под сиденье, чтобы его поднять, женщина заметила рядом чужой смартфон и тайно его присвоила. Вернувшись домой, она сбросила настройки устройства до заводских, заменила сим-карту и начала пользоваться телефоном как своим.
По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
