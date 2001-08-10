Житель Камчатки, пытаясь обмануть суд, испек поддельный договор в духовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском 25-летний горожанин решил избежать ответственности за ДТП. Чтобы обмануть суд, он сделал поддельный документ, проявив при этом невероятную изобретательность, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

В ноябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что припаркованный во дворе жилого дома автомобиль "Тойота-Лэнд-Круизер-Прадо" был повреждён в результате ДТП. Виновником оказался владелец автомобиля аналогичной марки, однако он отрицал свою причастность к повреждению чужой машины.

Тем не менее, именно ему предъявили иск о возмещении ущерба на сумму почти в 382 тысячи рублей. Ответчик не хотел платить такие деньги и придумал следующее. Он изготовил подложный договор аренды своего автомобиля, указав в нём персональные и паспортные данные бродяги без определённого места жительства. Тот согласился поставить свою подпись за 5 тысяч рублей.

Чтобы документ выглядел убедительнее, обвиняемый решил искусственно его состарить и ненадолго поместил в духовку. После этого договор был представлен суду как доказательство его непричастности к ДТП.

Однако у суда "подрумяненный" документ вызвал сомнения. Проведённая экспертиза подтвердила подлог. В итоге с ответчика взыскали всю сумму ущерба, судебные расходы, стоимость экспертизы и услуги представителя потерпевшей.

Кроме того, в отношении "пекаря" возбудили уголовное дело за фальсификацию документов. Материалы уже передали в Петропавловск-Камчатский городской суд. Фигуранту грозит наказание от крупного штрафа до ареста.