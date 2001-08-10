Холмская прокуратура оштрафовала чиновника за незаконные проверки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмском округе прокуратура добилась привлечения к административной ответственности должностного лица местной администрации. Чиновник нарушил закон, проведя внеплановые выездные проверки предпринимателей без согласования с надзорным ведомством.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверка установила нарушения в сфере муниципального контроля. Должностное лицо из отдела контроля администрации округа организовало выездные мероприятия с участием двух подконтрольных лиц в рамках жилищного надзора и контроля за благоустройством. При этом чиновник грубо нарушил процедуру, не согласовав эти внеплановые проверки с прокуратурой, и выдал незаконные предписания.

В связи с выявленными нарушениями городская прокуратура возбудила в отношении сотрудника администрации два дела об административном правонарушении. Мировой судья Холмского района рассмотрел материалы и вынес постановления о привлечении виновного к ответственности в виде штрафов.