Долинская администрация выплатит 360 тысяч рублей за падение пенсионерки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал местную администрацию выплатить компенсацию пенсионерке. Женщина серьезно пострадала, поскользнувшись на нерасчищенном ото льда и снега проезде.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверку начали после публикации в СМИ. Установили, что инцидент произошел на проезде для автомобилей у дома на улице Луговой в селе Сокол. Пенсионерка поскользнулась и упала на неочищенной от снега и наледи поверхности, в результате чего получила множественные переломы.

Прокуратура подала иск в суд в интересах пострадавшей, требуя взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил взыскать с ответчика 360 тысяч рублей в пользу потерпевшей.