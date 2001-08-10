Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2025
Сейчас 19:13
79,43|93,81
Долинская администрация выплатит 360 тысяч рублей за падение пенсионерки
11:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники похитили у южно-сахалинской пенсионерки почти 900 тысяч рублей

Мошенники похитили у южно-сахалинской пенсионерки почти 900 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске мошенники похитили у 66-летней горожанки более 880 тысяч рублей. Преступники использовали сложную схему с предлогом о получении посылки и удаленным доступом к телефону жертвы.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, женщина обратилась в полицию 15 декабря. Неизвестные позвонили ей и под предлогом необходимости оформить "посылку" создали ощущение срочности. Находясь в торговом центре, потерпевшая по их указанию перевела через банкомат 350 тысяч рублей на чужой счет.

Далее злоумышленники убедили женщину установить на телефон приложение для видеосвязи с функцией демонстрации экрана. Во время видеозвонка она зашла в мобильный банк, и преступники, видя все ее действия, получили доступ к карте. После этого они списали с ее счетов еще 530 869 рублей, использовав эти средства для оплаты товаров.

Следователи управления возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция напоминает гражданам, что ни сотрудники банков, ни правоохранители никогда не просят переводить деньги через банкомат или устанавливать приложения для удаленного доступа. В случае любых сомнений в подобных звонках необходимо самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру с карты или обратиться в отделение полиции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?