Мошенники похитили у южно-сахалинской пенсионерки почти 900 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске мошенники похитили у 66-летней горожанки более 880 тысяч рублей. Преступники использовали сложную схему с предлогом о получении посылки и удаленным доступом к телефону жертвы.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, женщина обратилась в полицию 15 декабря. Неизвестные позвонили ей и под предлогом необходимости оформить "посылку" создали ощущение срочности. Находясь в торговом центре, потерпевшая по их указанию перевела через банкомат 350 тысяч рублей на чужой счет.

Далее злоумышленники убедили женщину установить на телефон приложение для видеосвязи с функцией демонстрации экрана. Во время видеозвонка она зашла в мобильный банк, и преступники, видя все ее действия, получили доступ к карте. После этого они списали с ее счетов еще 530 869 рублей, использовав эти средства для оплаты товаров.

Следователи управления возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция напоминает гражданам, что ни сотрудники банков, ни правоохранители никогда не просят переводить деньги через банкомат или устанавливать приложения для удаленного доступа. В случае любых сомнений в подобных звонках необходимо самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру с карты или обратиться в отделение полиции.