Приморец на охоте случайно застрелил друга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хасанском районе Приморского края произошла трагедия во время охоты, которая привела к гибели человека. Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
По предварительной информации, инцидент произошел 13 декабря 2025 года на территории охотничьих угодий Славянского участка Хасанской общественной организации охотников и рыболовов. Вблизи садоводческого товарищества "Мир" 48-летний местный житель, находясь на охоте, неосторожно обратился с оружием. В результате произошел выстрел, который смертельно ранил другого охотника. Мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователи активно работают над установлением всех деталей произошедшего. Проводится комплекс судебных экспертиз, изъято оружие, а также документы, подтверждающие законность его хранения и использования. Расследование продолжается.
