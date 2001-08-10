Две аварии с пострадавшими произошли за сутки на дорогах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на Сахалине произошло два ДТП, в которых пострадали люди. При этом дорожные полицейские выявили и пресекли почти тысячу различных нарушений правил.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, во время профилактических рейдов инспекторы выявили 157 нарушений. Они задержали и отстранили от управления девять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Ещё восьмерых автомобилистов полиция задержала за управление транспортом без прав или после лишения водительского удостоверения.
Сотрудники ГИБДД также привлекли к ответственности водителей за целый ряд серьёзных проступков. В список вошли выезд на встречную полосу, управление автомобилями с тонировкой и техническими неисправностями, а также нарушения правил перевозки детей и использования ремней безопасности. Кроме того, инспекторы оформили материалы на восемь автомобилистов, которые вовремя не оплатили штрафы, а девять машин задержали и отправили на спецстоянку.
Отдельно дорожная полиция подвела итоги работы автоматических камер фиксации. Эти комплексы зарегистрировали 952 нарушения ПДД. Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, специалисты центра автоматической фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности 571 водителя за превышение скорости, 34 - за непристёгнутый ремень и ещё 339 человек за другие проступки.
