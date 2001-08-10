В Троицком грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 декабря 2025 года в 10 часов 10 минут в районе дома 39 А по улице Центральной с. Троицкое произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 25 - летний водитель, управляя автомобилем "Shacman", двигаясь в северном направлении, не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на 55-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

По данному факту проводится проверка.