Сотрудники уголовного розыска задержали вора в южно-сахалинском магазине одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала ранее судимого мужчину, который украл одежду из магазина в торговом центре. Злоумышленник нанес магазину ущерб на сумму 26,5 тысячи рублей, за что ему грозит уголовное дело о краже.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, поводом для начала расследования стало заявление 28-летней горожанки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого - местного жителя 1967 года рождения, уже имеющего судимость.

Установлено, что мужчина пришел в магазин одежды с заранее подготовленным магнитом. В торговом зале он выбрал несколько вещей, прошел с ними в примерочную кабину и с помощью принесенного инструмента снял с одежды специальные антикражные устройства. После этого злоумышленник спрятал похищенное в свой рюкзак и незаметно покинул магазин.

По данному факту отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские завершают сбор доказательств.