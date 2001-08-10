В Южно-Сахалинске будут судить пару, которая подожгла торговый центр из мести
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело в отношении пары, которая устроила поджог в торговом центре. Ущерб от пожара оценили в миллион рублей, а мотивом подозреваемой, бывшей сотрудницы, стала месть бывшему работодателю.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, фигурантами дела стали 43-летняя местная жительница и её 45-летний сожитель. Их задержали по горячим следам в ночь с 8 на 9 ноября. Обоих ранее привлекали к уголовной ответственности. По версии следствия, женщина, уволившись со скандала из торгового центра, уговорила своего знакомого помочь ей отомстить. Вместе они проникли в здание через подвал.
Пара сломала один видеорегистратор и похитила другой, чтобы скрыть следы преступления. Поднявшись в торговый зал, они украли из магазинов деньги, конфеты, шоколад и другие продукты на общую сумму около 40 тысяч рублей. Чтобы окончательно запутать следствие и уничтожить улики, злоумышленники обнаружили в помещении спиртное, разлили его вокруг, в том числе в кассовый аппарат, и подожгли. После этого они покинули место преступления.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых и изъяли похищенное. Оба признали свою вину. Следствие квалифицировало их действия по части 2 статьи 167 УК РФ как умышленное уничтожение имущества с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога.
