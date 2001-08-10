Южносахалинцев приглашают на предновогоднюю ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на большую предновогоднюю ярмарку, которая пройдет в эту пятницу, 20 декабря. Организаторы обещают гостям широкий выбор местных продуктов, подарков и праздничную программу.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, мероприятие стартует в 11:00 и завершится в 15:00. Торговые ряды разместят на площадке по адресу: улица Вокзальная, 71. В ярмарке примут участие более 40 производителей и мастеров. Посетители смогут купить фермерскую говядину, мясные полуфабрикаты, свежую рыбу и пресервы, молочные продукты, овощи, сыры, мед, мандарины, выпечку и кондитерские изделия. Часть товаров можно будет попробовать на дегустации.

Отдельную зону на ярмарке выделят для сахалинских ремесленников. Здесь представят эксклюзивные подарки ручной работы: новогодние украшения и оригинальные предметы интерьера. Для создания праздничной атмосферы с 12:00 до 14:00 на площадке выступит ансамбль современной народной песни "Русский терем". Также всех гостей приглашают поучаствовать в творческих новогодних мастер-классах.