Житель Углегорска получил срок за водительские права по поддельной справке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд в Углегорске вынес приговор местному жителю, который получил водительское удостоверение по поддельной медицинской справке. Мужчину не только осудили, но и официально лишили права управлять автомобилем.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверка показала, что горожанин, зная о своем заболевании, не позволяющем водить машину, вместо прохождения медкомиссии купил фальшивое заключение врачей. С этой поддельной справкой он обратился в местное отделение ГИБДД и успешно получил водительские права.

Углегорский городской прокурор направил материалы в полицию для возбуждения уголовного дела. Следствие квалифицировало действия мужчины как подделку документов по статье 327 УК РФ. По окончании расследования дело направили в суд, который признал гражданина виновным. Судья назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три месяца.

Кроме того, по иску прокурора суд принял отдельное решение, полностью прекратив у осужденного действие права на управление транспортными средствами. Оба судебных акта уже вступили в законную силу.