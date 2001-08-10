Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2025
Сейчас 22:08
79,45|93,23
В Троицком грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
13:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пропал подросток

В Южно-Сахалинске пропал подросток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области проводится процессуальная проверка по факту безвестного отсутствия Дунаева Арсения Леонидовича 17.10.2012 года рождения, который в дневное время 15 декабря 2025 года ушёл с территории детского сада "Гармония" в Луговом. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13-14 лет; худощавого телосложения, русые волосы, рост около 160 см, носит очки.

Был одет: в темно-синий комбинезон, серую шапку, серые ботинки.

Лиц, которым что-либо известно о месте нахождении несовершеннолетнего или об обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по тел.: 789-405, +7996-343-14-34.

Обновлено в 15.23: по сообщением регионального следкома парень найден, жив.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?