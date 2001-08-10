Пожарные более шести часов тушили нежилое здание в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове пожарным понадобилось более шести часов, чтобы полностью потушить крупное возгорание в нежилом здании. Сильный ветер серьезно осложнил их работу, однако обошлось без человеческих жертв.

Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС по Сахалинской области, сообщение о происшествии в переулке Корабельный поступило накануне в 21:22. Первый пожарный расчет прибыл на место через восемь минут и обнаружил, что одноэтажное неэксплуатируемое здание горит открытым пламенем по всей площади. Порывистый ветер мгновенно раздувал огонь, способствуя быстрому развитию пожара.

Борьба с огнем оказалась сложной и длительной. Огнеборцам удалось локализовать возгорание только к 22:30, а на полную ликвидацию ушло ещё несколько часов. Пожарные окончательно справились с огнем сегодня, в 03:32. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 17 сотрудников МЧС России и шесть единиц специальной техники.

Несмотря на масштаб и сложность пожара, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Погибших также нет.