Мошенники похитили у жительницы Углегорска более полутора миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске и Корсакове неизвестные злоумышленники обманным путем похитили крупные суммы денег у двух жительниц Сахалинской области. Общий ущерб от противоправных действий превысил 1,6 миллиона рублей, причем большая часть средств в одном из случаев оказалась кредитными.

По информации правоохранительных органов, 67-летняя пенсионерка из Углегорска стала жертвой схемы, связанной с инвестициями в криптовалюту. Женщина перешла по рекламной ссылке, заполнила анкету и установила мобильное приложение, после чего злоумышленники с 16 октября по 28 ноября 2025 года вывели с ее счетов 1 562 190 рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, из этой суммы 1 199 000 рублей составили заемные средства, а 363 190 рублей — личные сбережения потерпевшей. Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отдельный инцидент произошел в Корсакове, где 32-летняя местная жительница попыталась арендовать квартиру через интернет. 12 декабря 2025 года она ввела реквизиты своей банковской карты на сомнительном сайте, после чего с ее счета списали 39 000 и 20 500 рублей. Общая сумма ущерба в этом случае достигла 59 500 рублей. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).