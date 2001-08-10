В Соловьёвке пожарные помогли женщине выбраться из разбитой машины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В результате аварии на автодороге Корсаков-Чапаево легковой автомобиль Nissan Tiida перевернулся, а его водитель оказался заблокирован внутри. Спасателям прибывшего на место пожарно-спасательного подразделения потребовалось провести работу по деблокированию двери, чтобы освободить человека.
Дорожное происшествие произошло утром 13 декабря. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», диспетчер пожарно-спасательной части №4 зафиксировал вызов в 07:07, а уже в 07:11 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части №27 из села Соловьёвка.
Прибывшие пожарные обнаружили в перевернутом автомобиле одну женщину-водителя, которая не могла самостоятельно открыть дверь и выбраться из транспортного средства. Спасатели немедленно приступили к работам по деблокированию. Водитель не получила травм и отказалась от дальнейшей медицинской помощи после освобождения.
Убедившись в отсутствии угрозы, экипаж из двух человек на одной единице техники покинул место происшествия. В результате данного инцидента обошлось без погибших и пострадавших.
