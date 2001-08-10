В Южно-Курильске из-за ураганного ветра повреждены 20 опор ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Непогода нарушила электроснабжение на Кунашире. Об актуальном положении дел рассказали в администрации Южно-Курильского района, пишет astv.ru.

"В данный момент на территории района проходит мощнейший циклон, порывы штормового ветра достигают более 35 метров в секунду. К сожалению, зафиксированы повреждения линии электропередач, в связи с чем были обесточены потребители до проведения аварийно-восстановительных работ.

Также циклоном поврежден жилищный фонд (кровля, фасад многоквартирных домов)", - рассказали там.

Для координации действий мэр района Павел Гомилевский экстренно провел штаб по предотвращению последствий циклона, в работе которого задействованы все экстренные и технические службы.

Проведение аварийно-восстановительных работ станет возможным только при улучшении погодных условий.

"Просьба не покидать без острой необходимости дома и не выезжать за пределы населенных пунктов", - обратились к местным жителям в администрации.

В региональном минэнерго дополнили, что без электроснабжения в результате ветра скоростью до 38 м/с и обильными осадками остались потребители не только Южно-Курильска, но и села Отрада.

Стихия нанесла серьёзный ущерб: повреждено около 20 опор электросетей разного класса напряжения.

Сейчас на месте работают три бригады энергетиков ОП "Россети Мобильные ГТЭС - Кунашир". Они делают всё возможное для скорейшего восстановления.

"Работы ведутся в экстремальных условиях: не стихающий ветер и осадки значительно осложняют и замедляют процесс. Призываем жителей набраться терпения и отнестись с пониманием к ситуации. Проведение восстановительных работ находится на контроле министерства энергетики Сахалинской области", - рассказали в ведомстве.