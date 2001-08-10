Тихоокеанское
11:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автоинспекторы задержали водителя, находившегося в федеральном розыске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области задержали водителя, который находился в федеральном розыске. Инспекторы остановили автомобиль 26-летнего мужчины для проверки во время планового несения службы.

При сверке документов через базы данных МВД полицейские установили, что водитель фигурирует в федеральном розыске по статье 337 Уголовного кодекса РФ. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, сотрудники ДПС действовали в рамках планового патрулирования, когда им попался этот автомобиль.

После установления личности и факта розыска инспекторы задержали гражданина на месте. Затем они передали его оперативным сотрудникам для проведения дальнейших следственных действий и разбирательства по существу обвинения.

