Житель Углегорска кухонным половником избил знакомого до смерти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему жителю Углегорского района в избиении, которое привело к смерти его знакомого. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, расследует местный межрайонный следственный отдел.

По данным следствия, конфликт между двумя мужчинами произошел 8 декабря 2025 года в квартире на улице Бумажной в Углегорске. В ходе ссоры 52-летний подозреваемый начал избивать своего 41-летнего знакомого, нанося удары руками и кухонным половником по голове. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался позднее в медицинском учреждении.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для сбора и закрепления доказательств по уголовному делу. Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, суд уже избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на весь период расследования.