Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2025
Сейчас 14:56
79,73|93,56
В Южно-Курильске из-за ураганного ветра повреждены 20 опор ЛЭП
09:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автоинспекция за выходные дни выявила более 400 нарушений ПДД

На Сахалине автоинспекция за выходные дни выявила более 400 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За несколько прошедших дней дорожные полицейские Сахалина пресекли более четырех сотен нарушений правил дорожного движения, задержав десятки водителей в состоянии опьянения и без права управления. При этом за указанный период на острове произошло лишь одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД выявили и пресекли 413 нарушений ПДД. Наиболее серьезные из них связаны с управлением автомобилем в нетрезвом виде: полицейские отстранили от управления и задержали 29 таких водителей. Отдельную проблему представляют лица, незаконно находящиеся за рулем: инспекторы задержали 54 водителя, которые либо никогда не имели водительских прав, либо были их лишены по суду.

К административной ответственности полицейские также привлекли водителей за целый ряд других нарушений. Среди них - выезд на встречную полосу (7 человек), управление автомобилями с тонировкой (21), перевозка детей с нарушениями (6), езда на неисправных (4) и незарегистрированных (15) транспортных средствах, а также игнорирование ремней безопасности (19). Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы составили и 17 административных материалов на водителей, просрочивших оплату ранее вынесенных штрафов. Итогом рейдов стало задержание и помещение на спецстоянку 36 автомобилей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?