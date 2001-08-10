На Сахалине автоинспекция за выходные дни выявила более 400 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За несколько прошедших дней дорожные полицейские Сахалина пресекли более четырех сотен нарушений правил дорожного движения, задержав десятки водителей в состоянии опьянения и без права управления. При этом за указанный период на острове произошло лишь одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
В ходе профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД выявили и пресекли 413 нарушений ПДД. Наиболее серьезные из них связаны с управлением автомобилем в нетрезвом виде: полицейские отстранили от управления и задержали 29 таких водителей. Отдельную проблему представляют лица, незаконно находящиеся за рулем: инспекторы задержали 54 водителя, которые либо никогда не имели водительских прав, либо были их лишены по суду.
К административной ответственности полицейские также привлекли водителей за целый ряд других нарушений. Среди них - выезд на встречную полосу (7 человек), управление автомобилями с тонировкой (21), перевозка детей с нарушениями (6), езда на неисправных (4) и незарегистрированных (15) транспортных средствах, а также игнорирование ремней безопасности (19). Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы составили и 17 административных материалов на водителей, просрочивших оплату ранее вынесенных штрафов. Итогом рейдов стало задержание и помещение на спецстоянку 36 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:17 Сегодня На Сахалине введены ограничения для пассажирского транспорта на некоторых участках дорог
09:19 Сегодня Сахалинские судебные приставы получили награды в День Конституции
09:23 Сегодня Аэрофлот открыл продажу субсидированных билетов на 2026 год
09:06 Сегодня На Сахалине автоинспекция за выходные дни выявила более 400 нарушений ПДД
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
10:17 9 Декабря Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 11 Декабря В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 11 Декабря Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?