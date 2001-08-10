Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Тымовского района возбудила уголовное дело против местного жителя 1988 года рождения, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее суд уже лишил мужчину водительских прав на длительный срок за аналогичное нарушение.
Инцидент произошел 11 ноября 2025 года неподалеку от села Воскресеновка. Инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль иностранного производства для проверки документов. Сотрудники полиции сразу заметили у водителя явные признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, дальнейшая проверка установила, что фигурант уже имеет судимость за аналогичное правонарушение. Ранее суд привлек его к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, оштрафовал на 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на срок 1 год и 9 месяцев. На основании новых выявленных нарушений полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль задержанного изъяли и поместили на хранение на территорию отдела полиции.
В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке. Дело продолжает расследовать отдел дознания ОМВД.
