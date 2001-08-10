"РВК-Сахалин" наградил победителей детского конкурса рисунков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"РВК-Сахалин" учредил специальную номинацию в рамках детского творческого конкурса и уже определил его первых победителей. Итоги спецноминации "Водоканал глазами детей", введенной по инициативе компании, подвели после анализа работ, присланных на ежегодный конкурс "Волшебство воды".
В течение 2025 года компания "РВК-Сахалин" совместно с областной детской библиотекой и министерством культуры реализует масштабный просветительский проект "Вода - источник жизни". Его цель - в доступной форме рассказать детям о значении воды и о труде, который стоит за ее очисткой и подачей. Специалисты водоканала вместе с педагогами и библиотекарями организовывали для школьников "Уроки чистой воды", экскурсии и познавательные мероприятия.
Изначально компания планировала подвести итоги конкурса рисунков "Волшебство воды" в конце года. Однако, как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", при оценке поступивших работ сотрудники отметили особую тенденцию. Дети, вдохновленные рассказами о работе предприятия, стали активно рисовать сюжеты, посвященные именно водоканалу. Это наблюдение и побудило руководство компании создать дополнительную номинацию "Водоканал глазами детей" и подвести ее итоги досрочно.
Первое место в новой номинации разделили Мирослава Жмурко и Кира Афанасьева. Второе место заняла Вероника Сотникова, а третье присудили Марине Алябьевой. Все победительницы получили грамоты и памятные подарки. Семиклассница лицея №2 Мирослава Жмурко поделилась, что открыла для себя целый мир, связанный с водой: "Было интересно придумывать рисунок на тему воды - оказывается, за каждой каплей скрывается целый мир и много людей, которые трудятся днем и даже ночью".
Генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский отметил важность вовлечения молодежи в экологическую повестку. "Наши сотрудники направляют много усилий на просветительские и волонтерские проекты. Забота о воде - это не только профессиональная деятельность для нас, но и в значительной степени миссия. Очень важно рассказывать детям об осознанном потреблении самого ценного для планеты ресурса", - подчеркнул Алексей Смоленский.
