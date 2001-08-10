Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2025
Сейчас 23:01
11:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке возбуждены дела за несвоевременную уборку снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуроры выявили нарушения в работе по уборке снега и вывозу мусора после циклона в Петропавловске-Камчатском. Трём должностным лицам объявили предостережения, сообщает ТК "41 Регион".

Прокуратура города возбудила пять административных дел и внесла двенадцать представлений по фактам несвоевременной уборки. Специалисты зафиксировали около шестидесяти нарушений, включая завалы мусорных контейнеров.

Предостережения о недопустимости нарушений получили:

- заместитель главы Петропавловска-Камчатского Анатолий Банников;

- директор муниципальной службы автодорог Надежда Казаченок;

- генеральный директор АО "Спецтранс" Сергей Воробьев.

"Региональный оператор не принимает мер к вывозу мусора, на контейнерных площадках образуются завалы", - отметили в надзорном ведомстве. Прокуратура продолжает проверки на основании жалоб жителей.

