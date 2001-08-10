На Камчатке возбуждены дела за несвоевременную уборку снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуроры выявили нарушения в работе по уборке снега и вывозу мусора после циклона в Петропавловске-Камчатском. Трём должностным лицам объявили предостережения, сообщает ТК "41 Регион".
Прокуратура города возбудила пять административных дел и внесла двенадцать представлений по фактам несвоевременной уборки. Специалисты зафиксировали около шестидесяти нарушений, включая завалы мусорных контейнеров.
Предостережения о недопустимости нарушений получили:
- заместитель главы Петропавловска-Камчатского Анатолий Банников;
- директор муниципальной службы автодорог Надежда Казаченок;
- генеральный директор АО "Спецтранс" Сергей Воробьев.
"Региональный оператор не принимает мер к вывозу мусора, на контейнерных площадках образуются завалы", - отметили в надзорном ведомстве. Прокуратура продолжает проверки на основании жалоб жителей.
