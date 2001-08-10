11:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Из-за аварии на сетях часть Южно-Сахалинска осталась без воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты "РВК-Сахалин" устраняют повреждение водопровода в районе дома №18А по улице Поповича в Южно-Сахалинске, пишет astv.ru.
Как сообщают в ресурсоснабжающей организации, это требует временного ограничения водоснабжения по адресам:
ул. Поповича, 14-22, 14а-24а, 11, 21
б-р Анкудинова, 1-17, 5а-17а, 3Б
ул. Комсомольская, 165, 167, 167а, 169
ул. Горького, 12, 16, 14а, 14Б, 18а
пр. Победы, 10Б
ул. Кацева, 1
Работы планируют завершить до 14 часов.
Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
