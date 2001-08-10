Тихоокеанское
Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
09:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за стуки пресечено почти 180 нарушений ПДД

На Сахалине за стуки пресечено почти 180 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 11 декабря, на дорогах Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции продолжают активную работу, выявив и пресекая сотки нарушений Правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы в рамках профилактических мероприятий зафиксировали 177 административных правонарушений. Четверых водителей они задержали и отстранили от управления за вождение в состоянии опьянения. Еще 22 человека находились за рулем, не имея на это права либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду. Среди других выявленных нарушений - выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями или машинами без номерных знаков, а также перевозка детей с нарушением правил.

Отдельно инспекторы составили 12 административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы. Десять автомобилей правоохранители задержали и поместили на спецстоянку. Параллельно стационарные комплексы автоматической фиксации за сутки запечатлели 772 нарушения ПДД, как сообщили ТИА "Острова". На основе этих данных сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности сотни водителей, в основном за превышение скорости, отсутствие ремней безопасности и выезд на встречную полосу.

