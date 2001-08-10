На Сахалине за стуки пресечено почти 180 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 11 декабря, на дорогах Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции продолжают активную работу, выявив и пресекая сотки нарушений Правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы в рамках профилактических мероприятий зафиксировали 177 административных правонарушений. Четверых водителей они задержали и отстранили от управления за вождение в состоянии опьянения. Еще 22 человека находились за рулем, не имея на это права либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду. Среди других выявленных нарушений - выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями или машинами без номерных знаков, а также перевозка детей с нарушением правил.

Отдельно инспекторы составили 12 административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы. Десять автомобилей правоохранители задержали и поместили на спецстоянку. Параллельно стационарные комплексы автоматической фиксации за сутки запечатлели 772 нарушения ПДД, как сообщили ТИА "Острова". На основе этих данных сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности сотни водителей, в основном за превышение скорости, отсутствие ремней безопасности и выезд на встречную полосу.