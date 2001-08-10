МЧС прекратило поиски пропавшего на Камчатке охотника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Быстринском районе Камчатки завершилась операция по поиску пропавшего месяц назад мужчины. Участники поисковой экспедиции наткнулись на медведя, который, вероятно, и разрушил избушку охотника, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на краевого министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.

Накануне на место поисков выехали пять человек на снегоходах, которые повторно осмотрели территорию вокруг разрушенного строения.

"В ходе поисков и осмотра территории вокруг жилища охотника спасатели встретили медведя. Вероятно, это тот самый зверь, который частично разрушил жилище охотника ранее. Хищник проявил агрессию и был ликвидирован. Пропавшего охотника обнаружить не удалось. Четвертая поисковая экспедиция возвращается в Эссо", - сообщил Сергей Лебедев в социальных сетях.

Как сообщало ИА «Кам 24», мужчина пропал около трёх недель назад в Быстринском районе, связь с ним прервалась ещё 16 ноября. Родственники думали, что у него сломалась рация, и поэтому сообщили о его исчезновении только несколько дней назад.