МЧС прекратило поиски пропавшего на Камчатке охотника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Быстринском районе Камчатки завершилась операция по поиску пропавшего месяц назад мужчины. Участники поисковой экспедиции наткнулись на медведя, который, вероятно, и разрушил избушку охотника, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на краевого министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.
Накануне на место поисков выехали пять человек на снегоходах, которые повторно осмотрели территорию вокруг разрушенного строения.
"В ходе поисков и осмотра территории вокруг жилища охотника спасатели встретили медведя. Вероятно, это тот самый зверь, который частично разрушил жилище охотника ранее. Хищник проявил агрессию и был ликвидирован. Пропавшего охотника обнаружить не удалось. Четвертая поисковая экспедиция возвращается в Эссо", - сообщил Сергей Лебедев в социальных сетях.
Как сообщало ИА «Кам 24», мужчина пропал около трёх недель назад в Быстринском районе, связь с ним прервалась ещё 16 ноября. Родственники думали, что у него сломалась рация, и поэтому сообщили о его исчезновении только несколько дней назад.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
- 16:50 5 Декабря Каждый третий работник в Южно-Сахалинске спорит с коллегами из-за графика отпусков
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 17:04 Сегодня В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 Сегодня В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 Вчера В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Вчера Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?