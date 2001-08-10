Сахалинцу суд заменил условный срок на реальный из-за систематических нарушений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции и отменил условное осуждение в отношении жителя региона. Судебная коллегия согласилась с позицией прокуратуры, которая поддержала это представление, и постановила заменить условное наказание на реальное лишение свободы.
Ранее суд признал фигуранта виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и назначил ему 4 года лишения свободы условно. Испытательный срок также составил четыре года. В рамках этого решения мужчина обязан был регулярно отмечаться в контролирующем органе, не менять место жительства без уведомления, а также пройти курс лечения от наркомании и реабилитацию.
Однако, как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, осужденный грубо нарушил все установленные правила. В течение испытательного срока он систематически уклонялся от визитов к наркологу, не проходил назначенное лечение и продолжал употреблять запрещенные вещества. Несмотря на неоднократные официальные предупреждения о возможных последствиях, мужчина не изменил своего поведения.
В итоге суд постановил направить его для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на полный срок в 4 года, назначенный первоначальным приговором. После оглашения решения фигуранта взяли под стражу прямо в зале судебного заседания.
