Массовое ДТП в Приморье: столкнулись примерно 8 автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восемь автомобилей столкнулось на дороге «Душкино-Ливадия-Анна». Водители потеряли управление из-за заснеженной и скользкой дороги. Прокуратура начала проверку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

На 5 км дороги «Душкино-Ливадия-Анна» произошло массовое столкновение с участием восьми автомобилей.

Прокуратура намерена проверить соблюдение норм зимнего содержания дорог, а также своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными средствами, и соответствие состояния дорожного полотна установленным стандартам.

По итогам проверки будут приняты все необходимые меры для устранения выявленных нарушений и предотвращения аналогичных инцидентов в будущем.

Проверка также будет направлена на оценку законности окончательного решения по результатам расследования ДТП.

Особое внимание будет уделено вопросам компенсации ущерба пострадавшим участникам дорожного движения.