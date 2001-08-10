Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2025
Сейчас 12:19
77,90|91,38
Женский хоккейный клуб "Сахалин" одержал три гостевые победы в Челябинске
12:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Массовое ДТП в Приморье: столкнулись примерно 8 автомобилей

Массовое ДТП в Приморье: столкнулись примерно 8 автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восемь автомобилей столкнулось на дороге «Душкино-Ливадия-Анна». Водители потеряли управление из-за заснеженной и скользкой дороги. Прокуратура начала проверку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

На 5 км дороги «Душкино-Ливадия-Анна» произошло массовое столкновение с участием восьми автомобилей.

Прокуратура намерена проверить соблюдение норм зимнего содержания дорог, а также своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными средствами, и соответствие состояния дорожного полотна установленным стандартам.

По итогам проверки будут приняты все необходимые меры для устранения выявленных нарушений и предотвращения аналогичных инцидентов в будущем.

Проверка также будет направлена на оценку законности окончательного решения по результатам расследования ДТП.

Особое внимание будет уделено вопросам компенсации ущерба пострадавшим участникам дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?