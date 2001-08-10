В Поронайске сбили ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двенадцатилетний подросток получил травмы после наезда автомобиля в Поронайске. Авария произошла вечером в среду, 10 декабря, на улице Октябрьской.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инцидент случился около семи часов вечера. Водитель Toyota Corolla Fielder, 22-летний молодой человек, двигался по улице Октябрьской в южном направлении.

По предварительной информации, несовершеннолетний пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате наезда ребенок получил травмы. Сейчас полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.