Шестерых пьяных водителей задержали за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Одновременно островные инспекторы ГИБДД выявили сотни нарушений, среди которых - управление автомобилем в нетрезвом виде и без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, в ходе профилактических мероприятий за 10 декабря сотрудники пресекли 163 нарушения Правил дорожного движения. Шесть водителей попались за рулем в состоянии опьянения - их задержали и отстранили от управления. Еще 14 человек задержали за езду без права управления либо после лишения водительских прав по суду.

Автоматические камеры фиксации за сутки зафиксировали 1042 нарушения. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности 432 водителя за превышение скорости и 178 - за непристегнутый ремень. Среди других частых нарушений - выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление незарегистрированными транспортными средствами. Нарушили правила и пешеходы - к административной ответственности привлекли четырех человек.

Инспекторы также оформили 10 материалов на водителей, которые вовремя не оплатили административные штрафы. В результате рейдов полицейские задержали и поместили на спецстоянку 12 автомобилей.