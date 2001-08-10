За уклонение от уплаты алиментов осуждена жительница Смирныховского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховский районный суд вынес приговор местной жительнице, уклонявшейся от уплаты алиментов на троих детей. Женщина накопила задолженность более 240 тысяч рублей, не предпринимая мер для её погашения.

Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, суд признал подсудимую виновной в злостном уклонении от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. В 2025 году, имея реальную возможность трудоустроиться, она вопреки решениям судов не выплачивала алименты на содержание трех дочерей.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Учитывая мнение государственного обвинителя, отсутствие у осуждённой постоянного дохода и необходимость погашения долга, суд назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. С её заработной платы будут удерживать 5% в доход государства.

Прокуратура района продолжит контролировать исполнение приговора, а также взыскание с осуждённой средств в пользу детей.