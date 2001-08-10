В Поронайске полиция задержала подозреваемого в краже денег у знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Поронайска задержала местного жителя по подозрению в краже денег у знакомой. Мужчина похитил 10 тысяч рублей из оставленной без присмотра сумки во время совместного распития алкоголя.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 8 декабря 2025 года 42-летняя жительница города обратилась в полицию с заявлением о пропаже денежных средств из её сумки при неизвестных обстоятельствах. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого.

Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что 29 ноября он находился в гостях, где также присутствовала потерпевшая. Когда женщина вышла из комнаты с подругой, оставив сумку, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил её осмотреть. Он обнаружил там 10 тысяч рублей, которые тайно похитил и спрятал в карман.

Полиция задержала подозреваемого. Он полностью вернул похищенную сумму заявительнице. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.