Жительница Сочи обманула сахалинца при продаже лодочного мотора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска на Сахалине раскрыли дело о крупном интернет-мошенничестве. Жительница Сочи обманным путем получила 400 тысяч рублей у островитянина, но так и не отправила ему лодочный мотор.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, местный житель 1974 года рождения обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в феврале 2025 года нашел на популярной интернет-площадке объявление о продаже лодочного мотора и связался с продавцом.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД «Смирныховский» провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя жительница Сочи. По версии следствия, женщина пообещала отправить товар после полной предоплаты. Покупатель перевел ей 400 000 рублей, однако после получения денег продавец перестала выходить на связь, а мотор так и не отправила.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.